De acordo com a edição de hoje do Público, Mariana Vieira da Silva vai substituir António Costa enquanto este goza do seu período de férias, desde esta segunda-feira, 16 de agosto, até ao final do mês — a decisão já foi comunicada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A ministra do Estado e da Presidência é apenas a quarta na hierarquia do Governo, mas será ela a ocupar o cargo na ausência de Costa já que os outros dois elementos do executivo à sua frente o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também vão tirar férias.

Como recorda o Público, esta é apenas a segunda mulher na história de Portugal a ocupar o cargo de primeiro-ministro em exercício — Manuela Ferreira Leite foi a primeira, tendo se ocupado da pasta em 2002, 2003 e 2004, durante o período de férias do primeiro-ministro à data, Durão Barroso.

Esta responsabilidade implica não só presidir ao Conselho de Ministros, como também supervisionar todos os atos de governação do executivo.