"Tenho uma informação a dar que deve ser bem recebida", declarou após receber o "Volante de Ouro" atribuído pela revista Auto Bild.

A nova fábrica será a quarta da Tesla, depois das já existentes no Nevada, em Nova Iorque e em Xangai, sendo esta última a primeira fora dos Estados Unidos.

Mais tarde, Musk precisou na rede social Twitter que a nova fábrica vai "construir baterias, motorização e veículos, começando com o modelo Y".

Segundo o jornal britânico The Guardian, Musk chegou a considerar o Reino Unido como destino da fábrica europeia, mas a incerteza à volta do Brexit "tornou demasiado arriscado" colocar a fábrica no país.