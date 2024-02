A ausência de policiamento de jogos da I Liga de futebol deste fim de semana continua a causar ondas de choque no país. Foi avançado pelo jornal "O Minho" que o tenente Afonso Viana, comandante em suplência da Companhia do Minho da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, tinha sido afastado do cargo. Mas, segundo o JN, este irá manter-se em funções.

ESTELA SILVA/LUSA