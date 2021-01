Ainda que a regra seja ficar em casa no âmbito do confinamento geral devido à pandemia da covid-19, na área de responsabilidade do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP foram registadas, ao longo de todo o dia de sexta-feira, 14 pessoas detidas pelo crime de condução por falta de habilitação legal para o efeito, dois detidos por condução sob o efeito de álcool e três detidos por tráfico de estupefaciente.

Entre as ocorrências registadas está ainda a detenção de outras três pessoas, uma pelo crime de desobediência, uma por posse de arma ilegal e outra pelo crime de violência doméstica, avançou a PSP.

Do total de 28 pessoas detidas na sexta-feira, no âmbito da atividade operacional Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, “através de diversas operações policiais, em toda a sua área de responsabilidade”, apenas seis foram realizadas por cumprimento de “mandado de detenção”.

Além da detenção de cidadãos, no mesmo período, entre as 00:00 e as 23:59 de sexta-feira (22 de janeiro), a PSP apreendeu “uma arma branca; 40,90 doses de cocaína; e 12,28 doses de haxixe”.

Aplicável a todo o território continental, o novo confinamento geral para tentar travar a covid-19, em que a principal regra é ficar em casa, entrou em vigor no dia 15, com vigência até 23:59 de 30 de janeiro, mas ao longo desta semana o Governo avançou, por duas vezes, com o agravamento das medidas, inclusive o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino a partir de sexta-feira e até 05 de fevereiro.

No âmbito das medidas restritivas de circulação de pessoas, o Governo determinou o reforço da fiscalização por parte das forças de segurança, inclusive da PSP.