Neste episódio do podcast Top of Mind, a médica Margarida Santos recebe Rafael Alvarez, coreógrafo com mais de 20 anos de experiência em dança inclusiva. Juntos, falam sobre o impacto real que a dança pode ter na vida de pessoas com Parkinson.

A prática regular de dança pode melhorar o equilíbrio, a marcha, reduzir a rigidez e até atrasar o declínio motor e cognitivo. Mas para além de qualquer sustento clínico, “a dança cria uma bolha de liberdade onde o corpo é aceite como está. É um espaço onde a doença pode ficar de lado, nem que seja por uma hora”, diz Rafael Alvarez.



A música funciona como um gatilho externo. Facilita a iniciação de movimentos, ajuda a criar ritmo e promove uma ligação emocional que potencia os resultados. E isso nota-se. “Já vi pessoas que mal conseguiam caminhar a dançar em círculo com um sorriso. O corpo lembra-se do que é o prazer de se mover”, partilha Rafael.

Não se trata apenas de terapia. A dança, tal como a arte em geral, tem o poder de transformar. De devolver confiança, de criar comunidade, de romper o isolamento. Os benefícios estendem-se muitas vezes aos cuidadores e familiares, que se envolvem e partilham momentos simples e significativos.

