A tripulação do avião militar de vigilância marítima P-3C CUP+, da Força Aérea, que se encontrava em missão no Golfo da Guiné, esteve em duas operações contra a pirataria, em 22 e 27 de março, após um pedido das autoridades da Nigéria, do Benim, do Togo e do Gana.

Em 22 de março, os militares portugueses confirmaram um ato de pirataria a cerca de 80 quilómetros da costa da Nigéria, que acabou, depois de encaminhados os meios navais para o local, com a libertação de dois sequestrados, o comandante da embarcação e o engenheiro de máquinas, refere o Estado-Maior-General das Forças Armadas no seu portal.

Na terça-feira, a mesma aeronave detetou um pesqueiro suspeito, "supostamente pirateado por nigerianos", com cinco reféns a bordo (três coreanos, um ganense e um grego). A embarcação foi intercetada pela Marinha do Gana, que a encaminhou depois para o porto de Acra (Gana).