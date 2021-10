Segundo o Jornal de Notícias, o comboio Celta, que estabelece a ligação entre Porto e Vigo, vai retomar a circulação a partir de dia 17 de outubro, depois de ter sido suspenso já por duas vezes devido à pandemia.

O comboio vai realizar duas viagens por dia com partida de Porto-Campanhã, uma às 8h13 e outra às 19h10 (fuso horário português) e chegam a Vigo-Guíxar pelas 11h35 e 22h34 (fuso horário espanhol), respetivamente. Já a partir de Espanha, é possível apanhar o comboio em Vigo, na hora espanhola, às 8h58 e às 19h56, chegando ao Porto-Campanhã pelas 10h20 e 21h18 (fuso horário português), respetivamente.

O comboio Celta efetua paragens nas estações de Nine, Viana do Castelo e Valença. Apesar de a linha estar eletrificada nos dois lados do percurso, a tensão na catenária é diferente entre Portugal e Espanha, e a viagem continua a ser realizada com recurso a automotoras diesel da série 592 da Renfe. Mesmo assim, refere a publicação, a Renfe tem material que permitiria a circulação de um comboio elétrico dos dois lados da fronteira.

Os bilhetes para viagens entre 17 de outubro e 11 de dezembro podem ser adquiridos com descontos.