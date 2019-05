Paralelamente, patrões e sindicato, que estiveram hoje reunidos no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, colocaram em cima da mesa uma nova proposta salarial "muito próxima" dos 1.200 euros pretendida pelos motoristas, que carece agora do aval dos associados, afirmou o assessor jurídico do sindicato, Pedro Pardal Henriques.

Está prevista uma nova reunião entre o sindicato e a ANTRAM até ao final deste mês. Se nessa altura não chegarem a um acordo definitivo pode estar em cima da mesa a possibilidade de uma nova paralisação.