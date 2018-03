Sob uma teimosa chuva miudinha, o “Movimento #comunais2018” arrancou este fim de semana em Sint-Jansplein, o coração português de Antuérpia. Foi com uma bandeira nacional hasteada à entrada e com a ‘Paixão’ de Rui Veloso como banda sonora que o Mercado Português, instalado no número 4 daquela praça, recebeu a comitiva encabeçada pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito na Bélgica, Pedro Rupio, e o burgomestre da cidade, Bart de Wever.

Na primeira das muitas iniciativas que vão acontecer em todo o país até 31 de julho, data limite para a inscrição nas listas que permitem votar para as eleições comunais de outubro deste ano, o conselheiro português não perdeu tempo a dizer ao que vinha: “em primeiro lugar, informar as pessoas sobre as possibilidades que têm, pois muitas não sabem que podem votar, e depois tentar convencê-las a fazê-lo”.

“A nível nacional [na Bélgica], temos apenas 10% da comunidade inscrita e temos muito atraso em comparação com outras comunidades estrangeiras. Fazia falta a comunidade organizar uma campanha que venha a sensibilizar os portugueses para esta questão”, sublinhou à Agência Lusa.

As explicações para este ‘divórcio’ entre a comunidade portuguesa e a realidade política belga podem ser muitas, mas para Pedro Rupio há uma que se destaca sobre todas as outras: “Muitas vezes o que me dizem no terreno é que não querem fazer um disparate, porque não estão à vontade com a política, não percebem bem o sistema político belga, que é um pouco complexo. Essa pode ser uma das razões, mas também há outras como, por exemplo, pessoas que não falam o francês ou o neerlandês”.