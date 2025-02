A decisão, tomada na sexta-feira durante uma reunião do GAFI, é “um marco que ressalta o compromisso do país em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, reagiu o gabinete do Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., em comunicado.

As Filipinas esperam que um menor escrutínio aos bancos e instituições financeiras do país facilite as transações internacionais, beneficiando os mais de 10 milhões de cidadãos do país que vivem no exterior e atraindo investimento.

“Sair da lista cinzenta do GAFI é um passo importante para fortalecer o sistema financeiro filipino e manter a confiança global. O Governo continua comprometido em garantir a conformidade de longo prazo com os padrões internacionais”, indicou o Conselho contra a Lavagem de Dinheiro das Filipinas.

O GAFI colocou as Filipinas na “lista cinzenta” em 2021, concluindo que o país não tinha resolvido deficiências estratégicas em áreas como combate ao branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.

O organismo, sediado em Paris, disse na sexta-feira que Manila está “a combater ativamente a lavagem de dinheiro nos casinos” e cumpriu o plano de ação que foi definido para isso, indicou a presidente do GAFI, Elisa de Anda Madrazo.

A chamada “lista cinzenta” do GAFI inclui 25 países e jurisdições com “deficiências estratégicas” na ação contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa, mas que se comprometeram a resolvê-las e que estão sujeitos a vigilância reforçada.