O exército israelita anunciou, a meio da tarde de hoje, que estava "atualmente" a atacar vários locais no Irão, depois de as forças iranianas terem disparado mísseis em resposta ao ataque israelita do dia anterior.

“Estamos atualmente a lançar ataques contra vários locais no Irão”, disse o porta-voz do exército israelita, o brigadeiro-general Effie Defrin. O exército israelita afirmou ter o controlo dos céus “sobre todo o oeste do Irão, até Teerão”, alegando ter empenhado 70 caças em ataques durante a noite. “Criámos liberdade de ação aérea sobre todo o oeste do Irão, até Teerão”, indicou Defrin, em conferência de imprensa. “Teerão já não é segura”, acrescentou. Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e centenas de feridos, segundo a diplomacia iraniana. Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e a central de enriquecimento de urânio de Natanz (centro). O Irão retaliou lançando centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre as cidades de Telavive e Jerusalém, que mataram pelo menos três pessoas e deixaram dezenas de feridos.