O cocó de galinha como forma de evitar ajuntamentos

O combate à pandemia na Suécia tem sido tudo menos ortodoxo. Primeiro, o plano nacional baseado na imunidade de grupo e assente em medidas de distanciamento social como medida de prevenção, agora a fertilização do parque central da cidade de Lund, no sul do país, com cocó de galinha para evitar ajuntamentos.

Tudo aconteceu a 30 de abril, altura em que se celebrou o Walpurgis Night, a transição da escuridão para a claridade, do inverno para o período de primavera e verão e que normalmente é celebrado com piqueniques e festas com milhares de pessoas. No caso de Lund, essa celebração acontece no parque central da cidade. Para evitar qualquer impulso daqueles que possam querer ignorar as normas de distancimento social por uma noite, a Câmara Municipal decidiu fertilizar o parque com uma tonelada de dejetos de galinha, deixando no ar um cheiro pouco convidativo.

“Neste parque costumam juntar-se cerca de 30 mil pessoas, o que com a pandemia da Covid-19 é impensável, disse o presidente de Câmara da cidade Philip Sandberg à Reuters. “Não queremos que Lund seja o epicentro da doença”.

Suécia: 22.721 infetados com o novo coronavírus | 2.769 óbitos registados

Uma cidade que quer ser uma esplanada

A capital da Lituânia anunciou um plano para transformar a cidade numa enorme esplanada. O objetivo é permitir a reabertura de cafés, bares e restaurantes garantindo condições para que os clientes possam cumprir as regras de distanciamento social.

O país do Báltico iniciou a semana passada o processo de desconfinamento com a reabertura de grande parte do comércio sob várias regras. Por exemplo, as lojas devem permitir a entrada nos seus estabelecimentos de um número limitado de clientes, o uso de máscara é obrigatória em espaços públicos e os cafés e restaurantes foram obrigados a colocar as mesas a dois metros de distância umas das outras.

Este último ponto tornou-se num verdadeiro problema para vários estabelecimentos do setor com espaços limitados que apenas lhes permitiriam receber um número muito reduzido de clientes, ao ponto de não compensar a reabertura ao público. Para contornar o problema a Câmara Municipal da capital da Lituânia convidou os restaurantes, bares e cafés a colocarem mesas nas ruas e praças, sem que seja cobrada qualquer taxa municipal, para assim poderem receber mais pessoas e cumprir as regras de distanciamento.

A ideia é que que a economia não pare ao mesmo tempo que não se descura a saúde pública.

Outra iniciativa da autarquia pode-nos dar uma pista de quem vão ser os clientes nos próximos tempos, isto depois de a Câmara ter distribuído vouchers no valor de 400 euros aos profissionais da saúde para ser gastarem nos estabelecimentos de restauração da cidade. Uma forma de agradecimento pelo serviço prestado ao país.