“A nossa prioridade é dar à Grécia e à Bulgária todo o apoio de que necessitam para enfrentar a situação no terreno. O desafio que a Grécia está a enfrentar agora é um desafio europeu. Por isso, amanhã [terça-feira] vou viajar para a Grécia juntamente com [o presidente do Conselho Europeu] Charles Michel e [o presidente do Parlamento Europeu] David Sassoli”, anunciou Von der Leyen.

A presidente do executivo comunitário, que falava numa conferência de imprensa em Bruxelas, acrescentou que os líderes das três instituições europeias reunir-se-ão com o primeiro-ministro grego e, na companhia deste, visitarão a zona fronteiriça com a Turquia, “para avaliar no terreno o que pode ser melhorado em termos de apoio”.

Questionado sobre a alegada falta de solidariedade da UE para com a Grécia nesta situação específica, Von der Leyen sublinhou que “ontem (domingo) à tarde as autoridades gregas pediram apoio reforçado da Frontex”, a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira, e desencadearam o chamado mecanismo para a criação de equipas de intervenção rápida, garantindo que a UE está a dar “todo o apoio” possível.

Von der Leyen precisou que "a Frontex está a trabalhar muito de perto com os outros Estados-membros, para providenciar guardas fronteiriços e equipamento para a Frontex levar para a Grécia e, desse modo, prestar apoio às autoridades gregas”.

“Estive em contacto todos estes dias, com vários contactos telefónicos diários, com o primeiro-ministro grego, para apoiar e coordenar tanto quanto possível nesta situação, que continua a evoluir”, sublinhou a presidente do executivo comunitário.

Questionado sobre a atitude das autoridades turcas, e designadamente a decisão do Presidente Recep Tayyip Erdogan, de “abrir as portas” das suas fronteiras com a Europa para permitir que “milhões” de refugiados possam entrar em solo europeu, e desse modo a Europa “tome a sua parte do fardo”, Von der Leyen disse reconhecer que “a Turquia está numa situação difícil no que respeita aos refugiados e migrantes”, mas sublinhou que aquilo a que se está a assistir agora “não pode ser uma resposta ou solução”.