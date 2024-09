No primeiro procedimento, o executivo comunitário quer especificar de que forma a Apple proporcionará uma interoperabilidade efetiva no sistema operativo iOS, com funcionalidades como as notificações, o emparelhamento de dispositivos e a conectividade, centrando-se em características e funcionalidades de conectividade do iOS, predominantemente utilizadas para e por dispositivos conectados, como os relógios inteligentes e auscultadores.

No segundo procedimento, Bruxelas analisa o sistema que a Apple criou para dar resposta aos pedidos de interoperabilidade apresentados por programadores e terceiros para o iOS e o iPadOS.

Os processos terão de ser concluídos em seis meses a contar da sua abertura e a Comissão comunicará as suas conclusões preliminares à Apple, onde explicará as medidas que o controlador de acesso deve tomar para cumprir efetivamente a obrigação de interoperabilidade da DMA.

A Comissão Europeia designou, em 06 de setembro de 2023, a Apple como controladora de acesso, ao abrigo da DMA, em relação ao iOS, à App Store e ao motor de busca Safari.

