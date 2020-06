No comunicado, os três membros da CPR indicam igualmente que o PAN Madeira foi sujeito a um “forte estrangulamento financeiro” depois “das eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de 2019”, passando a receber para este ano “apenas um quarto das verbas relativamente a 2019, precisamente numa altura em que o partido, por força da eleição de mais três deputados na Assembleia da República, tem uma maior subvenção”.

De acordo com os demissionários, esta situação “praticamente impossibilita o trabalho a efetuar na Madeira e no Porto Santo em prol da defesa das causas sociais, da natureza e do ambiente, bem como, dos direitos e do bem estar animal - valores e princípios de que os signatários nunca abdicarão”.

“Este não é o PAN em que acreditámos”, vincam, referindo as saídas mais recentes de outros dirigentes do partido.

“Continuamos a identificar-nos com os valores e princípios que nos levaram a filiar no PAN, e informamos a todos e a todas que, dentro das nossas possibilidades continuaremos a lutar por eles incansavelmente”, rematam João Freitas, Isabel Braz e Ana Mendonça.

Na semana passada, o PAN perdeu a representação no Parlamento Europeu, depois de o eurodeputado Francisco Guerreiro se ter desvinculado desta força política, passando a independente.

Depois da saída do deputado europeu, também a sua mulher e deputada municipal em Cascais, Sandra Marques, se desvinculou do partido. Ambos integravam a Comissão Política Nacional do partido e alegaram estar em desacordo com a linha seguida pela direção do PAN.

PAN acusa dirigentes demissionários da Madeira de quererem camuflar “falta de competência política”

O PAN acusou hoje os dirigentes da Comissão Política Regional da Madeira que renunciaram aos cargos de tentar “camuflar a falta de competência política demonstrada” e refutou os argumentos de João Freitas, Ana Mendonça e Isabel Braz.

Num comunicado assinado pela Comissão Política Permanente, e divulgado no ‘site’ do partido, o Pessoas-Animais-Natureza refere que “os responsáveis do PAN Madeira, agora demissionários, não desenvolveram a ação política e partidária necessária para concretizar o projeto regional com que se haviam comprometido” e que esse “fracasso” ficou demonstrado pelos “resultados eleitorais das eleições de 2019 para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

“João Freitas e a sua direção projetam, assim, os motivos da sua saída na Comissão Política Nacional do PAN, numa tentativa de camuflar a falta de competência política demonstrada, a falta de vontade em dar seguimento ao trabalho político fora do período eleitoral e a não promoção da coesão interna regional”, acusa a direção do PAN.

O órgão que “assegura a gestão administrativa e a direção quotidianas” salienta que “a estratégia nacional do partido sempre foi, e continua a ser, a de apoiar todas a estruturas partidárias dos concelhos, distritos e das regiões autónomas para que a ação política seja concretizada, o que se verifica em todo o país”.

“Depois do forte apoio dado ao PAN Madeira, nomeadamente com a alocação de recursos para desenvolver uma campanha eleitoral, o investimento numa sede regional, de várias presenças de dirigentes da Comissão Política Nacional na RAM durante o mandato desta Comissão Política Regional e de sempre se ter articulado a agenda da Assembleia da República com a política regional, os motivos apresentados pela direção demissionária nada mais procuram do que disfarçar a falta de competência e vontade política para concretizar as causas e os projetos do PAN na RAM”, insiste a Comissão Política Permanente.

No comunicado, a direção nacional do partido diz que “é falso que o Grupo Parlamentar não tenha consultado o PAN na Madeira sobre as matérias relacionadas com a Região Autónoma” e que “no dia de 3 de junho o Grupo Parlamentar enviou um email ao João Freitas solicitando uma análise e posicionamento sobre propostas que se encontravam a debate, bem como pedido de contributos para o Orçamento Suplementar, não tendo João Freitas apresentado qualquer contributo”.

“Quanto ao argumento do estrangulamento financeiro, este também não corresponde à verdade. Tal como definido em regras internas, foi solicitado atempadamente à Comissão Política Regional do PAN Madeira, tal como a todos os órgãos do partido, o envio do orçamento regional para 2020, o que esta Comissão Política não fez”, continua.

O PAN assinala que “ainda assim, foram destinadas verbas para este órgão” e que “João Freitas, enquanto membro da Comissão Política Nacional, aprovou sem qualquer tipo de objeção a verba de que agora se queixa, no âmbito da definição do Orçamento 2020 do partido”.

A Comissão Política Permanente vinca ainda que “o partido irá dar continuidade à prossecução dos seus objetivos na Região Autónoma da Madeira”, mas não refere a falta de representação naquele arquipélago.