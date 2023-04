A Universidade Católica Portuguesa publicou, no seu site, a abertura de candidaturas a bolsas de estudo para refugiados, no âmbito do esforço nacional de acolhimento e integração dos refugiados e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pelas Nações Unidas. O programa encontra-se aberto até dia 27 de abril e "destina-se a estudantes em situação de emergência humanitária". A Universidade alerta, ainda, que os estudantes precisam de ter documentação emitida pelo SEF.

Há 15 vagas disponíveis para 15 refugiados que queiram prosseguir os seus estudos. Dividindo-se em 12 vagas para cursos de licenciatura, e 3 para cursos de mestrado, os estudantes podem escolher uma das quatro instituições, em Lisboa, Porto, Braga ou Viseu. E dar inicio aos seus estudos com isenção de propinas. Medicina é um dos cursos ao qual os estudantes se podem candidatar.

As entrevistas de seleção dos candidatos decorrem de 2 a 9 de maio, e dia 15 do mesmo mês saber-se-ão os resultados. Os candidatos que queiram entrar no processo devem: