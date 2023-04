As alterações climáticas afetam as condições de trabalho de milhões de pessoas em todo o mundo. Este é o mote para a discussão que terá lugar a 19 e 20 de abril, no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, entre académicos, jornalistas, estudantes e movimentos sociais.

A conferência, organizada pelo Pulitzer Center em parceria com a Universidade de Coimbra, tem um formato híbrido, podendo a participação ser presencial ou online, mediante registo aqui.

O "pontapé de partida" para o debate será dado a partir das histórias mais relevantes do Pulitzer Center sobre estas questões. A título de exemplo, entre os temas a abordar estará a dos trabalhadores nepaleses no Mundial do Qatar, o esgotamento de recursos pesqueiros devido ao aumento das temperaturas do mar, os riscos que correm os países e cidades costeiros devido ao aumento do nível do mar ou a antecipada crise alimentar na índia devido à dependência do país de técnicas de agricultura de sequeiro.