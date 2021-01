A ideia foi do vocalista dos The Flaming Lips e aconteceu no passado fim-de-semana em Oklahoma City, cidade natal da banda norte-americana. Wayne Coyne desenvolveu o conceito do uso da bolha não só para criar um efeito visual ao "rolar" sobre as outras bolhas da plateia, mas também por causa do contexto de pandemia de Covid-19.

Recorde-se que o vocalista da banda de "Do You Realize??" já usava bolhas antes da pandemia para "rolar" pela plateia em alguns dos concertos.

"É um evento muito restrito e estranho. Mas a estranheza é que podemos desfrutar de um espetáculo sem colocar as nossas famílias e todos em risco", disse Coyne à BBC sobre os concertos do fim de semana.

“Assistir a um concerto desta forma é mais seguro do que ir a um mercado”, garantiu ainda o músico que, tal como os companheiros de banda, atuou também dentro de um bolha.

Os concertos foram documentados em vídeo pela equipa do fotógrafo e videógrafo Nathan Poppe. Pope partilhou no Twitter algumas imagens do recinto, explicando que existiam 100 bolhas, cada uma capaz de acolher, no máximo, três pessoas.

As bolhas dispunham de um altifalante, uma ventoinha, uma garrafa de água, uma toalha e um aviso que dizia “Tenho de ir à casa de banho" ou “Está calor aqui”.

Veja as imagens: