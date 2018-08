Por exemplo, no caso da modernização administrativa, algumas comunidades intermunicipais apresentaram uma candidatura conjunta dos seus municípios todos, enquanto a CIMBAL já apresentou dez candidaturas e prevê apresentar mais três, ficando com um total de 13, uma por município, precisou.

Segundo a instituição, a título de exemplo, as médias de projetos aprovados nas comunidades intermunicipais das regiões Norte (69) e Centro (58), quase todas com dotações globais no âmbito do Portugal 2020 superiores à dotação global da CIMBAL, "são significativamente mais baixos".

"Atualmente, a CIMBAL é a comunidade intermunicipal do país com maior número de candidaturas aprovadas", num total de 131, refere a instituição, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

O outro motivo é o facto de a CIMBAL ser "a comunidade intermunicipal que está mais à frente" na execução de projetos no âmbito do programa SI2E - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

"A CIMBAL é a primeira comunidade intermunicipal a ter projetos aprovados na 1.ª e na 2.ª fases e está a tratar de tudo para ser a 1.ª a ter na 3.ª fase do SI2E", frisou.

Segundo Luís Lança Silva, os 131 projetos vão absorver 12,3 milhões de euros e representam uma taxa de compromisso de 43% da dotação global de fundos comunitários de 28 milhões de euros disponível para a CIMBAL no âmbito do Portugal 2020.

Os 131 projetos vão implicar um investimento total de 20,1 milhões de euros, do qual uma verba de 16,4 milhões de euros é elegível para cofinanciamento por fundos comunitários e vai absorver os 12,3 milhões de euros, sendo os restantes montantes assegurados pelos respetivos promotores.

Dos 131 projetos, a maioria, 108, são promovidos por municípios, através de vários programas, e os restantes 23 por empresas, no âmbito do programa SI2E, disse.

Entre os promovidos por municípios, destacam-se projetos de modernização administrativa, requalificação de escolas do 1.º ciclo do ensino básico, recuperação de património, ações de valorização do cante alentejano e realização de eventos culturais.

A CIMBAL quer "duplicar" a taxa de 08% de execução de fundos comunitários do Portugal 2020 que registou no final de 2017 para uma taxa de 16% no final deste ano.