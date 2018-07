Integram a CIMRL, além de Leiria, os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha (que já tinha expressado apoio), Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Segundo uma nota de imprensa da CIMRL, na reunião do seu Conselho Intermunicipal, no Castelo de Porto de Mós, foi ainda aprovado um voto de congratulação pela nomeação do bispo de Leiria-Fátima, António Marto, como cardeal.

“O Conselho Intermunicipal aprovou também a Criação da Rede de Bibliotecas Intermunicipal, à semelhança da Rede de Museus e da Rede de Arquivos intermunicipais já criadas”, adianta a mesma nota.

Os autarcas dos dez municípios abordaram, igualmente, “os projetos financiados pelo Centro 2020, com destaque para as ações que vão começar a ser implementadas já no próximo ano letivo, relativas ao Plano de Combate ao Insucesso Escolar da Região de Leiria”, e a preparação da candidatura ao projeto “Património Natural”.

Em 22 maio de 2015, Dia do Município de Leiria, o presidente da Câmara, Raul Castro, disse acreditar que o município estará preparado para se candidatar a Capital Europeia da Cultura em 2027, destacando o património do concelho como “único no país”.