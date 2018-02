O concerto solidário com as trabalhadoras da ex-Triumph começou hoje com um aplauso de pé da assistência, acompanhado de palavras de ordem como “a luta continua”, e foram muitas as palmas quando Ezequiel Ferreira cantou Zeca Afonso.

“Acaba com eles”, gritava de pé um dos espetadores do concerto quando identificou os primeiros acordes da canção “Venham mais cinco”, de Zeca Afonso. Sem os identificar, o espetador referia-se a todos os que deixaram a fábrica portuguesa da Triumph Internacional, em Sacavém, concelho de Loures, fechar as portas, condenando assim mais de 400 pessoas ao desemprego. O rosto da luta destes trabalhadores foi um grupo de mulheres que não deixou a fábrica sem a garantia de que, pelo menos, teriam direito ao subsídio de desemprego e o pagamento do que a empresa lhes devia. Muitas destas mulheres estiveram hoje presentes neste concerto, acompanhadas de familiares e amigos que, desta forma, quiseram ajudar os casos mais problemáticos, através de doações à entrada do espetáculo. O concerto contou com a participação de cerca de 100 artistas que, graciosamente, se quiseram associar a esta causa. Na primeira fila, estavam o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, o presidente da CGTP, Arménio Carlos, e o coordenador da União dos Sindicatos de Lisboa (USL), Libério Domingues, entre outros O concerto começou com o pavilhão do Sport Grupo Sacavenense quase cheio e mais de mil pessoas presentes. Continuar a ler Coube à guitarrista Luísa Amaro abrir o espetáculo, mas os seus acordes só se ouviram depois de expressar a sua solidariedade para com a luta destes trabalhadores, nomeadamente das mulheres que foram o rosto da causa. “É inadmissível que no século XXI ainda existam situações destas”, referiu, juntando-se aos que ali prometeram que “a luta continua”. “Estas mulheres da Triumph perderam um bem precioso, que é o seu emprego, mas nunca perderam a sua dignidade" Enquanto os artistas atuavam, várias fotografias do protesto destas trabalhadoras junto à fábrica eram mostradas na parede, recordando assim a sua luta. Jerónimo de Sousa mostrou-se impressionado com a presença de “tanta, tanta gente” que tem estado ao lado das trabalhadoras. “Estas mulheres da Triumph perderam um bem precioso, que é o seu emprego, mas nunca perderam a sua dignidade e a coragem para lutar pelos os seus direitos, para potenciar esse clamor de justiça que bem precisam, a forma de resistência como, em condições tão difíceis, fizeram a sua luta”, disse aos jornalistas. Para Jerónimo de Sousa, estas mulheres merecem do PCP a sua “profunda solidariedade e admiração”. “Por isso, as acompanhamos desde a primeira hora”. O coordenador da União dos Sindicatos de Lisboa (USL), Libério Domingues, disse à agência Lusa que o concerto estava cheio de gente com vontade de ajudar estes trabalhadores e ressalvou que, nesse sentido, ainda há muito para fazer. O sindicalista referiu que os casos mais gravosos são os dos casais que trabalhavam na fábrica e reconheceu que existem situações “muito complicadas”. Para já, as trabalhadoras esperam o cumprimento dos compromissos alcançados com a luta, nomeadamente o pagamento dos subsídios de desemprego, que deve começar no dia 22 deste mês.