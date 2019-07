O CHUSJ destaca que o processo de construção daquela ala, no Porto, está a decorrer “conforme planeado, prevendo-se o início da obra no decorrer do ano de 2019”.

“São 14 as empresas de construção a quem o CHUSJ endereçou convite para apresentarem candidaturas à empreitada da Ala Pediátrica, empresas que foram identificadas pelo grupo de trabalho presidido pelo engenheiro Joaquim Poças Martins, presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros – Região Norte e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto”, assinala o hospital em comunicado.

Segundo o CHUSJ, “esta abordagem aumenta a exigência com que o Estado aborda este investimento”, sendo que “a coordenação deste grupo por um representante da Ordem dos Engenheiros pretende assegurar a total transparência do processo, bem como o rigor nas decisões técnicas”.

O grupo de trabalho foi constituído para “estabelecer os critérios para selecionar o conjunto de empresas habilitadas para uma empreitada desta complexidade e dimensão a serem convidadas a apresentar propostas para a sua execução, sem atrasar o processo”.