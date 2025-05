Numa nota de imprensa, a Câmara de Leiria explicou que o projeto, inspirado no conceito de biblioterapia, “assenta num repertório de livros infantis cuidadosamente selecionados que abordam temas relevantes do ponto de vista biopsicossocial, como o luto, o divórcio, a doença crónica, mudanças geográficas, entre outros desafios emocionais e sociais que as crianças possam enfrentar”.

O seu funcionamento passa pela prescrição por profissional de saúde em consultas de medicina geral e familiar de uma “Receita do Livro”, um documento que a criança poderá trocar por um livro na Biblioteca Municipal.

“A leitura será idealmente feita em família, podendo depois servir de ponto de partida para conversas significativas no seio familiar ou em futuras consultas médicas”, referiu a autarquia.

O projeto tem como objetivos “ajudar a criança a compreender e integrar experiências potencialmente difíceis, utilizar livros com linguagem e ilustrações adaptadas à infância como forma de expressão e compreensão”, e estimular o desenvolvimento da linguagem, criatividade e pensamento crítico.

Promover hábitos de vida saudáveis e o gosto pela leitura, reforçando o papel da consulta médica como espaço de escuta, diálogo e intervenção, e o estímulo através da arte como instrumento terapêutico estão também entre os objetivos.

A iniciativa quer também “criar pontes entre a saúde, a cultura e a família, contribuindo para uma abordagem mais holística ao bem-estar infantil”.

Citada na mesma nota, a vereadora da Cultura e Educação, Anabela Graça, realçou a importância do projeto, que tem como público-alvo as crianças, mas admitiu que pode ser alargado a outras USF, como a outros utentes.

À agência Lusa, André Botelho Rocha, médico interno da especialidade de medicina geral e familiar da USF PoLis e mentor do projeto, adiantou à Lusa que os médicos de família são “chamados e convidados para auxiliar pessoas em situações que vão além da doença”.

“Muitas vezes, procuram-nos pela doença física ou mental, mas também por diversos assuntos e problemas da sua esfera biopsicossocial. É nesse sentido que surge o projeto”, declarou André Botelho Rocha.

Segundo o médico, entre os livros já disponíveis na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e que podem ser receitados pelos médicos de família estão “A Matilde está careca”, que trata o tema do cancro em idade pediátrica, “O Jaime é uma sereia”, que aborda temas de identidade e disforia de género, “Confia em ti”, relacionado com questões da autoconfiança e da autoestima, e “O Monstro das Cores”, alusivo à descoberta e à gestão de emoções.

“O projeto permite ainda que qualquer pessoa os possa requisitar diretamente na biblioteca”, afirmou André Botelho Rocha.

O clínico acrescentou que todos os médicos da USF PoLis estão sensibilizados para a Farmácia de Livros, que se pretende alargar a todas as USF da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria.