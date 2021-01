Em causa está a prática de crimes como condução perigosa, condução sem carta, resistência e coação sobre funcionário.

Durante uma ação de fiscalização no âmbito do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, o condutor do automóvel, de 37 anos, desrespeitou a ordem de paragem, investiu contra os polícias e fugiu, despistando-se depois na ponte do Freixo, ao embater contra os railes de segurança, segundo a polícia. O momento foi captado em direto pelas televisões no local.

Aos jornalistas, no local do incidente, a comissária da PSP Cátia Moura afirmou que o condutor, que seguia com mais uma pessoa, colocou “gravemente em perigo a vida e integridade física dos presentes”, nomeadamente dos polícias e do presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, que acompanhava a operação.

“Um dos motivos apontados pelo condutor para fugir foi não ter carta de condução”, contou.