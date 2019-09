Reunido esta manhã em Fátima, para preparar a Assembleia Plenária de novembro, o Conselho Permanente da CEP considerou que esta nomeação do arcebispo madeirense, da escolha pessoal do Papa, "é um bem para a sociedade e para a igreja".

Salientando a "humildade, competência, saber e cultura" de José Tolentino Mendonça, de 53 anos, o padre Manuel Barbosa, secretário da CEP, frisou que é uma honra Portugal ter mais um cardeal e que isso “responsabiliza” a igreja na sua missão.

O arcebispo madeirense torna-se o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado, passando a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, de 52 anos.

Segundo o padre Manuel Barbosa, a reunião de hoje debateu ainda a tradução para português do missal romano, que "é um processo longo, que exige muita leitura e muita análise", e as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022, que se realizam em Lisboa.

"No domingo de ramos do próximo ano, D. Manuel Clemente [cardeal patriarca] vai receber em Roma, no Vaticano, das mãos do Papa, o ícone e a cruz das jornadas, que será motivo de celebração, de reflexão e de alegria ao passar nas dioceses", adiantou.

O secretário da CEP informou ainda que, em outubro, vai ser o mês missionário extraordinário, sobretudo nos dias 19 e 20, com momentos de celebração no Santuário de Fátima, entre eles o colóquio do Sagrado Coração de Jesus e a peregrinação nacional e a inauguração, em Cernache de Bom Jardim (Sertã), de um monumento em homenagem ao "grande missionário" António Barroso.