Numa nota publicada este domingo, a Conferência Episcopal Portuguesa demonstra surpresa pelas regras comunicadas após o Conselho de Ministros de sábado — nomeadamente no que diz respeito às limitações de circulação nos próximos dois fins de semana.

"Fomos surpreendidos com a notícia da proibição de circular na via pública, nos fins de semana de 14-15 e 21-22 de novembro, das 13h00 às 05h00, nos 121 concelhos que constam da lista das autoridades governamentais, com altos níveis de contágios", pode ler-se.

Segundo a CEP, esta medida é "compreensível na situação de limite a que estamos já a chegar em termos do sistema de saúde", embora venha trazer "muitas dificuldades" às "atividades eclesiais, sobretudo nas tardes de sábado e domingo".

"Até ver se haverá margem de outras intervenções, cada Diocese verá o melhor modo de adaptar as suas celebrações vespertinas e outras atividades para outros horários. A título de exemplo, a Diocese de Setúbal decidiu que, 'onde for possível e conveniente, as missas vespertinas podem ter lugar também nos sábados de manhã'", segundo explicado na nota.

Estas orientações vão ainda ser abordadas na próxima Assembleia Plenária da CEP, que se inicia na próxima quarta-feira, em Fátima. No dia 14 de novembro está também marcada a celebração de uma missa pelas vítimas da pandemia em Portugal, às 11h00, na Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima.

O Governo aprovou no sábado as medidas do estado de emergência que vai vigorar entre segunda-feira e 23 de novembro, prevendo o recolher obrigatório noturno durante a semana nos 121 concelhos de maior risco de contágio, onde há "risco elevado de transmissão da covid-19", abrangendo 70% da população residente, incluindo todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Nestes 121 concelhos, há dever de permanência no domicílio e os estabelecimentos de comércio encerram até às 22:00 e os restaurantes têm de encerrar às 22:30. A proibição de circulação na via pública vigora entre as 23:00 e as 05:00 em dias de semana e nos fins de semana de 14 e 15 de novembro e 21 e 22 de novembro a partir das 13:00.