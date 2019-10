Uma das preocupações que foi abordada na reunião do conselho permanente foram os “possíveis efeitos negativos” da conjuntura atual, “em particular europeia e mundial, que podem pôr em causa o crescimento económico e o bem comum”.

Exemplificando, Manuel Barbosa apontou a questão do ‘Brexit’ no Reino Unido, que ainda é uma incerteza “para todos”.

Sobre as novas forças políticas representadas agora no parlamento, o padre garantiu que “a preocupação é a de sempre”.

“Numa democracia há que respeitar a pluralidade de opiniões. Quando são contrárias aos grandes princípios da vida e das pessoas temos que cuidar para que não aconteça”, reforçou.

A CEP deixou ainda uma “nota de pesar e de oração” pelos falecimentos do fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral, “que teve um papel relevante na consolidação da democracia em Portugal e tantos outros importantes contributos à sociedade na política, na cultura, no saber académico, quer a nível nacional e internacional” e da economista Manuela Silva, que morreu na noite passada.

“Uma mulher de causas sociais pelo testemunho e empenhamento que colocava em todas essas causas.”

A reunião da CEP serviu para a preparação da próxima Assembleia Plenária deste organismo, que decorre de 11 a 14 de novembro, cujos temas centrais serão a tradução portuguesa do missal romano e a preparação da Jornada Mundial da Juventude 2022, que se realiza em Lisboa.