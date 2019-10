O ministro indigitado de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, representa Portugal no painel de abertura, juntamente com o comissário europeu do Ambiente, Karmenu Vella, o enviado especial das Nações Unidas para os oceanos, Peter Thomson, a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, e o ministro chileno da Ciência, Andrés Couve, para debater a "resposta global às ameaças ao oceano".

Alterações climáticas, lixo marinho, sobrepesca, alimentação, economia marinha e outros temas dão o mote para dois dias de painéis onde pontuam figuras como o ex-responsável da diplomacia americana, John Kerry, tornado conferencista, o Presidente do Senegal, Macky Sall, a exploradora Alexandra Cousteau (neta do lendário oceanógrafo Jacques Cousteau), bem como outros governantes, investigadores, empresários ou ativistas.

No manifesto da conferência pretende-se "assinalar a importância do conhecimento como base de ação e políticas para garantir a proteção do oceano, gestão responsável dos recursos marinhos e crescimento económico sustentável no futuro.

A intenção é, pondo todos os participantes a interagir, "construir alianças entre governo, indústria, ciência e sociedade civil".