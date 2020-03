“A decisão visa garantir a segurança de todos os oradores e participantes, tendo em conta as preocupações globais em relação ao atual surto e a sua evolução em Portugal e no mundo. O QSP SUMMIT é uma das mais prestigiadas conferências europeias de gestão e marketing da Europa e constitui um momento marcante na agenda dos gestores e um palco privilegiado para as empresas que patrocinam o evento”, refere nota enviada à imprensa.

Assim, a QSP SUMMIT realizar-se-á em junho, na Exponor, concelho de Matosinhos, no distrito do Porto.