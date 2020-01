De acordo com a agência noticiosa Efe, apesar de autorizada, a manifestação foi cancelada a pedido da polícia depois de alguns manifestantes terem vandalizado uma sucursal do banco HSBC, levando a polícia a responder com o lançamento de gás pimenta.

Durante a marcha, organizada pela Frente Civil dos Direitos Humanos, grupo que já conseguiu mobilizar mais de um milhão de pessoas, os manifestantes voltaram a recordar ao Governo, através de cartazes, as reivindicações do movimento pró-democracia.

Segundo reportou a agência noticiosa France Presse, muitos dos participantes ostentavam cartazes com as principais reivindicações do movimento, nomeadamente, a realização de um inquérito independente sobre o comportamento da polícia, a libertação de presos e um verdadeiro sufrágio universal.

“É triste que as nossas reivindicações de 2019 tenham que ser adiadas para 2020, lamentou Jimmi Sham, da Frente Civil dos Direitos Humanos, sublinhando que o movimento não vai tolerar mais repressão e que vai preparar-se “ativamente para a luta”.