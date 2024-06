Latimer, um democrata moderado pró-Israel de 70 anos, derrotou na terça-feira Bowman, uma das vozes mais liberais no Congresso e que acusou Telavive de cometer um genocídio em Gaza ao causar a morte de milhares de palestinianos.

Após essas acusações, a candidatura de Latimer recebeu uma enorme quantidade de dinheiro, principalmente ligada ao Comité Americano-Israelita de Assuntos Públicos (AIPAC, na sigla em inglês), um grupo de ‘lobby ‘que defende políticas pró-Israel nos poderes legislativo e executivo dos Estados Unidos.

O AIPAC gastou quase 15 milhões de dólares (14 milhões de euros) nas primárias de Nova Iorque, de acordo com os registos da Comissão Eleitoral Federal, naquela que se transformou na primária para a Câmara dos Representantes (a câmara baixa do parlamento) mais cara na história do país - num total de 24,8 milhões de dólares (23 milhões de euros) gastos em publicidade política.

O dinheiro pagou uma torrente de anúncios com ataques a Bowman, de 48 anos, que acusou o influente grupo de ‘lobby’ pró-Israel de tentar comprar a corrida no seu distrito nova-iorquino.

Tanto Bowman como Latimer apoiam uma solução de dois Estados e ambos condenaram o ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita de 07 de outubro.

Bowman procurava um terceiro mandato, representando um distrito nos subúrbios a norte da cidade de Nova Iorque. A sua derrota é um golpe para a ala progressista do Partido Democrata e um potencial alerta para os candidatos que tentam moldar as suas mensagens em torno do conflito Israel-Hamas.

A derrota de Bowman surge naquela que tem sido uma temporada primária estável para os titulares do Congresso norte-americano.

Algumas grandes figuras progressistas acorreram em defesa de Bowman que, na reta final da corrida eleitoral, se reuniu com a congressista Alexandria Ocasio-Cortez e o senador Bernie Sanders, enquanto Latimer conseguiu o apoio da antiga candidata presidencial Hillary Clinton.

Latimer, um antigo legislador estadual que atua como executivo do condado de Westchester desde 2018, argumentou que as críticas de Bowman a Israel foram apenas parte da razão pela qual decidiu desafiar o titular do cargo no Congresso.

O candidato alegou que Bowman não tem estado atento às necessidades do distrito, manteve poucas relações com os líderes locais e estava mais interessado em conseguir espaço nos noticiários televisivos do que em ajudar as pessoas.

Durante a campanha, Latimer, sublinhou frequentemente ter mais de três décadas de experiência política e ligações regionais para defender que seria um membro efetivo do Congresso.

Latimer disse que esse é o tipo de política que as pessoas esperam dos seus governantes eleitos, em vez de lutas cáusticas entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, numa clara crítica a Bowman.

Jamaal Bowman, o primeiro congressista negro do 16.º Distrito Congressional de Nova Iorque, nunca recuou nos seus apelos a um cessar-fogo em Gaza nem da defesa das prioridades económicas da esquerda.

Com 71% dos votos contados, Latimer vencia com 55,7% dos votos, em comparação com 44,3% de Bowman.