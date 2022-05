"Consegui. Fizeram acontecer alguma coisa nos últimos dez dias? De qualquer forma, só devo voltar ao serviço no domingo".

O tweet é da última sexta-feira e mostra uma viagem de Tavira a Faro e de Sagres a Évora.

O economista já tinha avisado quem o acompanha que ia ficar duas semanas sem escrever na sua coluna habitual no The New York Times e na newsletter porque ia estar numa "bike trip". Só não era conhecido ainda o destino: Portugal.

De Sagres a Évora vão 231 quilómetros de bicicleta e o economista, que ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2008, não poupou esforços na preparação. "Treinei duro para esta. Por outro lado, tenho 69 anos. Vamos ver", escreveu a 1 de maio no Twitter.

Agora, já sabemos, correu bem.