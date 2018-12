O Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves reúne-se esta quarta-feira, no Porto, meses depois da demissão do diretor João Ribas, cujo sucessor está ainda por ser escolhido, e a semanas de terminar o mandato do atual conselho de administração. Ana Pinho foi nomeada presidente do conselho de administração para o triénio 2016-2018, depois de integrar o mesmo órgão, desde 2010.

Por seu lado, a direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves continua a ser ocupada pela diretora-adjunta, Marta Almeida, e pelo adjunto do diretor, Ricardo Nicolau, estando o cargo de diretor vago desde a demissão de João Ribas, escolhido por concurso internacional, à semelhança da antecessora, Suzanne Cotter.

Em setembro, na sequência da polémica que culminou com a demissão de João Ribas, no contexto da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, a Câmara Municipal do Porto solicitou uma reunião urgente do Conselho de Fundadores, mas o pedido foi recusado pelo presidente deste órgão, Luís Braga da Cruz.

Na altura, a autarquia lembrava ter "assento, por decreto-lei, no Conselho de Fundadores [de Serralves], que reúne ordinariamente uma vez por ano, mas que pode ser convocado extraordinariamente pelo seu presidente ou a pedido do Conselho de Administração".