Dirigente de uma fação no grupo parlamentar a favor do ‘Brexit’, o European Research Group (ERG), Rees-Mogg vai enviar a carta à comissão interna que gere o processo, indicou hoje à saída do parlamento.

Em causa está a oposição ao projeto de acordo de divórcio que May negociou com a União Europeia (UE), porque não concretiza um imediato corte com a união aduaneira e regras europeias.

Rees-Mogg disse que está apenas a seguir “os procedimentos do partido Conservador quando as políticas que são apresentadas não respeitam as promessas feitas aos eleitores” e sugeriu os ex-ministros Boris Johnson ou David Davis como potenciais sucessores.

O deputado Jacob Rees-Mogg, eurocético e apologista de um ‘Brexit’ mais drástico que corte as relações estreitas com a União Europeia, tinha ameaçado a primeira-ministra esta manhã, alegando que pensava fazê-lo porque “aquilo que diz e aquilo que faz já não correspondem”.