O ministro afirmava na altura que os membros do AfD “se opõem ao Estado” e qualificou como “extremamente perigosa” uma declaração do partido de extrema-direita no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento) a propósito do Presidente federal, Frank Walter Steinmeier.

O deputado do AfD Bernd Baumann tinha afirmado que presidência federal é uma instituição que deve estar protegida dos “erros” de Steinmeier, o que provocou a reação do ministro do Interior.

O Tribunal Constitucional censurou o ministro pelo uso dos recursos do ministério que tutela.

No princípio do ano, o semanário alemão Der Spiegel referia que muito provavelmente o Constitucional ira dar razão à queixa interposta pelo AfD e que Seehofer ”precisava de um bom açaime para não falar demais”.

Em 2018, o ministro do Interior foi protagonista de várias iniciativas políticas que provocaram divergências no governo de coligação porque exigiu à chanceler Merkel medidas restritivas contra a emigração aproximando-se das posições da extrema-direita.

Mesmo assim, Seehofer manifestou-se publicamente distante das posições do AfD apoiando, por exemplo, o afastamento da extrema-direita de uma importante comissão parlamentar, um gesto que foi considerado como “um sinal claro contra a agitação e o ódio”.

Na altura, Seehofer disse que a “exclusão de Stephan Brander da presidência da Comissão de Direitos do Bundestag foi justa” acrescentando que o político do AfD ”não devia ter dúvidas” sobre os fundamentos da ordem liberal e democrática da Alemanha.