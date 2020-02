Em reunião pública do executivo, a presidente do município de Matosinhos adiantou que o concurso público deverá ser lançado na próxima semana ou início de março.

Falando num investimento de 3,5 milhões de euros, Luísa Salgueiro (PS) explicou que o viaduto - que vai nascer junto ao Estádio do Mar em direção ao recinto da feira da Senhora da Hora – será uma “nova alternativa”.

“As pessoas que venham do centro de Matosinhos e queiram ir para Nascente não têm de ir à rotunda AEP para ir para a Senhora da Hora”, disse.

O viaduto terá o formato de um ‘M’, “de Matosinhos, de mar, de movimento”, afirmou a autarca, acrescentando que este será o “pórtico” do concelho, no distrito do Porto, e quem se deslocar pela A28 irá “logo perceber” que está a entrar no concelho.

Esta obra já havia sido anunciada em 2015, mas nunca chegou a arrancar.