“Os militares portugueses vão cooperar com forças de outras nações, no campo Bechtel, um alojamento temporário onde se está a efetuar a operação de apoio aos cidadãos civis afegãos evacuados de Cabul e que aguardam oportunidade para serem recolocados em países de acolhimento”, adianta o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), numa nota.

De acordo com as Forças Armadas, o destacamento de Cooperação Civil-Militar (CIMIC) integrará a ‘task force’ da NATO, durante uma operação de até 90 dias.

Além de colaborarem com a NATO, os militares portugueses estabelecerão contacto com organizações não-governamentais (ONG’s) e organizações internacionais no campo Bechtel, por forma a identificar as necessidades e ajudar os refugiados afegãos.

O EMGFA esclarece que o destacamento militar partirá desde a Base Aérea N.º 6, no Montijo (Setúbal), às 07:00 de sexta-feira, numa aeronave C-130.

A vitória dos talibãs no Afeganistão desencadeou uma operação das forças internacionais que permitiu retirar do país mais de 100.000 estrangeiros e afegãos a partir do aeroporto de Cabul.

Com a capital afegã controlada pelos talibãs, a operação foi marcada pelo desespero de milhares de afegãos a querer fugir do país e por ataques do grupo extremista Estado Islâmico, incluindo um atentado bombista que matou cerca de 200 pessoas.