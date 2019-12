Segundo os organizadores da manifestação, deverão participar “mais de cem mil” pessoas de todo o mundo para “desmascarar a hipocrisia” dos governos que há 25 anos se reúnem sem sucesso para contrariar as alterações climáticas.

A Marcha pelo Clima e uma cimeira social que começa no sábado vão dominar a agenda paralela à 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que começou em 02 de dezembro e vai prolongar-se até 13 de dezembro em Madrid.

A manifestação começa às 18:00 (17:00 em Lisboa) em Atocha, perto do centro de Madrid, e depois de percorrer uma parte de A Castelhana, a maior e mais importante avenida da capital espanhola, termina na zona dos Novos Ministérios.

Na marcha, que deverá contar com a coordenadora do BE, Catarina Martins, e o líder do PAN, André Silva, está prevista a presença de representantes de diversas organizações ambientalistas portuguesas.

Greta Thunberg, que durante o último ano ganhou protagonismo e se tornou uma das caras mais conhecidas no movimento internacional que exige ação contra as alterações climáticas, deverá chegar a Madrid durante a manhã, depois de uma viagem no Lusitânia Comboio Hotel, irá participar na Marcha pelo Clima e será uma das pessoas que irá discursar a partir das 20:00 na zona em que termina a manifestação e em que também haverá “espaços” de música, poesia, e outros eventos de animação cultural.

A cimeira foi transferida de urgência, em 01 de novembro para Madrid, depois de o Chile ter anunciado que renunciava à sua organização, devido à contestação social sem precedentes no país.