João Pedro Matos Fernandes comentou assim à Lusa os resultados da cimeira de Madrid (COP25), que depois de duas semana terminou esta manhã (dois dias depois do previsto).

Nas palavras do ministro a COP25 tinha desde o início uma “enorme diferença de expectativas” entre o que havia para discutir dento da cimeira e “o mundo cá fora”, com uma opinião pública muito sensibilizada em relação aos resultados.

“E desde o primeiro dia que de facto esta COP tinha pouco para discutir. Mas o que é facto é que no pouco que tinha para discutir, ou sobretudo no pouco que tinha para concluir, não concluiu. E nesse aspeto sabe de facto a muito pouco”, disse João Pedro Matos Fernandes.

Nas declarações à Lusa, o ministro considerou que as conclusões retiradas da COP25 vão “no sentido certo” do ponto de vista da ambição, que se concluiu o que havia para concluir relativamente à igualdade de género, mas que não se conseguiu fechar “o único artigo que ainda estava em aberto no livro de regras do Acordo de Paris” (acordo de 2015 que compromete praticamente todos os países do mundo na luta contra as alterações climática e estabelece regras).

O artigo em causa é o artigo 6.º e na COP pretendia-se eliminar, “ou pelo menos limitar dramaticamente aquilo que são os títulos de carbono que veem do passado e acabar com a dupla contabilização desses títulos” e “não se conseguiu fechar”, lamentou o ministro do Ambiente.

O artigo 6.º é o que permite aos países cooperar na implementação das “Contribuições Nacionalmente Determinadas” para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Diz respeito a criação de regras, modalidades e procedimentos para um mecanismo de mercado, o chamado mercado do carbono.