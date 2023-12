O G7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto nomeadamente por Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá, França, Alemanha e Itália — a União Europeia (UE) também está representada no grupo.

“O G7, um grupo fechado que deteriora a paz mundial e obstrui o desenvolvimento autónomo de outros países sob a liderança dos Estados Unidos, embarcou agora no roubo de bens de outras pessoas em plena luz do dia”, afirmaram as autoridades norte-coreanas à agência de notícias estatal KCNA.

Pyongyang atacou o grupo depois de os seus membros terem mantido conversações sobre uma intensificação das medidas de restrição contra a Rússia.

Neste sentido, o G7 está a estudar a possibilidade de utilizar cerca de 300 mil milhões de dólares (cerca de 272 mil milhões de euros) de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia e as suas forças armadas.

Além disso, o bloco dos países mais industrializados referiu que Kiev poderia “colapsar completamente no próximo verão se o apoio da comunidade internacional cessar”.

Os contactos entre a Coreia do Norte e a Rússia aumentaram recentemente devido a acusações de países terceiros sobre um possível apoio em armas de Pyongyang, uma questão que foi descartada pelas autoridades do país asiático.

Em outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, agradeceu à Coreia do Norte pelo seu apoio na guerra contra a Ucrânia.