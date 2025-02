Os meios locais divulgaram imagens do que parecia ser uma seção da ponte a desmoronar, que emanou uma densa nuvem de poeira.

Duas pessoas morreram, quatro ficaram gravemente feridas e outra sofreu ferimentos leves, segundo comunicado da Agência Nacional dos Bombeiros.

As autoridades ainda estão a procurar três pessoas que ficaram presas sob os escombros, acrescentou.

Um funcionário do Ministério do Interior disse à AFP que os feridos estavam a ser levados para hospitais.

O incidente ocorreu por volta das 9h50 locais em Cheonan, cerca de 82 quilómetros ao sul Seul.

O presidente em exercício Choi Sang-mok deu ordens urgentes para mobilizar todos os recursos e equipas disponíveis para a operação de resgate.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho da Coreia do Sul, mais de 8 mil mortes relacionadas ao trabalho ocorreram no país entre 2020 e 2023.