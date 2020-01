Na China (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan) foram diagnosticados 603 casos, seguindo-se a Tailândia (04 casos), Macau (02), Hong Kong, Taiwan, Japão, Correia do Sul e os Estados unidos da América (todos com um caso).

O novo vírus que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019.

Trata-se de um novo tipo de coronavírus, que é transmitido entre animais e que passou para os seres humanos, havendo já registos de transmissão pessoa a pessoa, mas ainda em circunstâncias não totalmente fundamentadas.

Os primeiros casos do vírus “2019 – nCoV” apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Whuan, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral. Percebeu-se que todas as pessoas trabalhavam ou visitavam com frequência o mercado de marisco e carnes de Huanan, nessa mesma cidade. Ainda se desconhece a origem exata da infeção, mas terão sido animais infetados, que são comercializados vivos, a transmiti-la aos seres humanos.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

(Notícia atualizada às 19h30)