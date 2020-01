O Conselho de Saúde do Governo de Canárias adiantou que o resultado das análises feitas pelo Centro Nacional de Microbiologia do Instituto de Saúde Carlos III confirmou que uma das cinco pessoas que se mantinham em observação em La Gomera, nas Canárias, deu positivo.

“Trata-se de um grupo de cinco turistas alemães, dois dos quais mantiveram contacto direto com uma pessoa contagiada [pelo novo coronavírus] na Alemanha”, adianta a agência noticiosa Efe.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 23 outros países, com as novas notificações na Rússia e na Suécia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.