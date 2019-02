A afirmação do coronel, colocado desde outubro de 2018 na Inspeção-Geral do Exército, surgiu na sequência de uma pergunta do deputado centrista Telmo Correia sobre os custos da opção de desativar os paióis de Tancos e das obras nos paióis de Santa Margarida, para onde foi deslocada a maior parte do material que havia em Tancos.

O militar, que frisou que a UAGME não tinha à sua responsabilidade os dois paióis de onde foi furtado o material, disse que, em outubro de 2016, foram dados “passos importantes” para o reforço das condições de segurança do perímetro de Tancos, nomeadamente para a “implementação da videovigilância”.

Contudo, e admitindo que tenha sido por “falta do vil metal e outras condicionantes”, o plano não foi logo contratualizado, disse o coronel, lembrando que as empreitadas no Estado obedecem a regras apertadas e morosas.

O coronel referiu uma diretiva do então Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), a “diretiva 129 de 2016”, que dá como primeira prioridade a instalação do SICAV nos paióis nacionais de Tancos e em Santa Margarida.

“Por isso contava em 2017 ter o sistema a funcionar nos PNT [Paióis Nacionais de Tancos]. Não sei se foi por alteração de prioridade ou por cativações, não tenho nenhuma ligação com a gestão do orçamento nas suas fontes e rubricas”, acrescentou.

Amorim Ribeiro referiu depois uma visita do então CEME, Rovisco Duarte, em março de 2016, à UAGME para se inteirar das preocupações e necessidades “ao pormenor e não só de Tancos”.

Na sequência dessa visita, “emitiu um despacho” para que se avançasse com duas obras: a substituição de “um terço da rede do perímetro e reparações num `paiolim´ e dois paióis”.

Um despacho “a três meses antes do furto não pode deixar de suscitar interrogações”, assinalou o deputado do PCP Jorge Machado.

Quanto à forma como era assegurada a vigilância de Tancos – as unidades mais próximas da base disponibilizavam efetivos para fazerem as rondas, rotativamente, - o militar disse concordar que “devia ser uma unidade a fazer a segurança”.

E a responsabilidade não deveria recair na UAGME, que está “a largas dezenas de quilómetros e não tem efetivos, nem recursos humanos para esse tipo de missão ou tão pouco para dar o apoio logístico necessário”, acrescentou.

O caso do furto de armas em Tancos ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do roubo.

A comissão de inquérito para apurar as responsabilidades políticas no furto de material militar em Tancos tem previstas audições a mais de 60 personalidades e entidades, vai decorrer até maio de 2019 e é prorrogável por mais 90 dias.

