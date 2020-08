Segundo informa o comandante José Gonçalves, todos os contagiados com o vírus SARS-CoV-2 “estão bem e sem sintomas”, tendo ficado em isolamento no Centro de Formação do Gamarão, na freguesia de Canelas, uma vez que esse imóvel, do qual a corporação é proprietária, dispõe de “ótimas condições para acomodar os nove doentes em segurança”, evitando riscos para as respetivas famílias durante a sua convalescença.

Todos os cerca de 80 operacionais foram sujeitos a testes de diagnóstico, sendo que, de acordo com as datas em que os 30 bombeiros em isolamento domiciliário contactaram com os infetados, alguns dos que estão em quarentena “já começam a regressar ao trabalho a partir da próxima quarta-feira e os outros podem voltar no dia 09 de setembro”.

A assegurar o serviço no quartel – que é o único no território de Arouca, cuja área é de quase 330 quilómetros quadrados, 80% dos quais de espaço florestal – estão agora 38 bombeiros, em horários rotativos.

“Continuamos a fazer tudo o que nos compete e só interrompemos o transporte de doentes para consultas de diálise e fisioterapia, porque são utentes de risco”, diz José Gonçalves à Lusa, indicando que esse serviço é agora assegurado pela corporação vizinha de Castelo de Paiva, também no distrito de Aveiro.