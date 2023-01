Corpo do “Rei” está no Vila Belmiro. Fãs e amigos despedem-se de Pelé na casa do Santos

O corpo de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, já chegou ao Vila Belmiro, casa do Santos, clube de futebol brasileiro onde o Rei, e local onde vão decorrer as cerimónias fúnebres do futebolista que faleceu no passado dia 29 de dezembro, aos 82 anos.

O Vila Belmiro foi o local escolhido para a despedida do homem que muitos consideram o melhor jogador de todos os tempos. Neste mesmo campo, Pelé iniciou a sua carreira em 1956.

As cerimónias fúnebres começaram às 10h00 locais (13h00 em Lisboa) e terminam amanhã à mesma hora.

A cerimónia será aberta ao público e, segundo a imprensa local, as pessoas que se queiram despedir do ‘rei’ terão a oportunidade de se aproximarem do local onde estará o maior ícone do futebol brasileiro.

Escreve a Folha de São Paulo que "o corpo do Rei do Futebol foi embalsamado e mantido numa área refrigerada. O procedimento de tanatopraxia deve permitir que o caixão fique aberto em parte do velório —antes, a previsão era de que fosse lacrado".

Depois, o corpo de Pelé também deverá seguir em cortejo pelas ruas de Santos, do estádio até a porta de casa de onde vive a mãe de Pelé.

O enterro será reservado à família.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na passada quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.