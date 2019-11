Para participar nesta atividade, os funcionários, familiares e amigos destes têm de se inscrever em equipa, com um máximo de cinco elementos, enviando um e-mail para servico.geraishoteleiros@chvng.min-saude.pt com o nome da mesma e dos seus elementos, disse hoje à Lusa fonte da unidade hospitalar.

“Inspirados pelo nosso capelão, Padre Albino Reis, decidimos associar-nos ao movimento de eliminação das beatas do CHVNGE. Por isso, no Dia Mundial do Não Fumador vamos pedir a todos para correr com as beatas da Unidade 1 do CHVNGE”, lê-se no repto lançado pelo hospital.

Em outubro, o capelão, confessando já ter problemas que cheguem com “beatas”, pediu, em mensagem pedagógica e divertida espalhada pelo hospital, que os fumadores “levem as suas” para fora deste.

Talvez a ideia lhe tenha surgido do Espírito Santo, contou à Lusa Albino Reis, capelão no hospital há 16 anos, mas a verdade é que, após a fixação de cartazes a apelar aos fumadores para não deitarem os maços de tabaco e as pontas de cigarro para a via pública, este comportamento “pouco cívico” diminuiu, pelo menos, em redor da capela, sublinhou.

A unidade de saúde lembra que uma beata perdida tem um “destino trágico” no oceano, portanto, apela à participação de todos.