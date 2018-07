O reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, considerou hoje o corte de vagas na instituição, por decisão do Governo, "uma medida que não foi suficientemente ponderada", que limita as oportunidades dos estudantes.

Cruz Serra falava aos jornalistas após a sessão solene de encerramento do Dia da Universidade de Lisboa, que decorreu na reitoria na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O reitor disse que o corte de 383 vagas "não é muito grande", mas sustentou que "é uma medida que não foi suficientemente ponderada, que vai dar menos oportunidades aos estudantes".

A Universidade de Lisboa teve de eliminar 383 vagas, por imposição do Ministério do Ensino Superior, que decidiu cortar 5% das vagas em Lisboa e Porto para favorecer as universidades e os institutos politécnicos da região do Interior.

Em média, as universidades e os politécnicos de Lisboa e Porto reduziram menos de dez vagas por curso para cumprir o corte imposto pelo Governo, mas o curso de Direito da Universidade de Lisboa perdeu 115 lugares, que só foram contrabalançados com o curso em regime pós-laboral, com 86 vagas.