“Eu nasci junto ao mar e o mar faz parte da minha vida. Estar sem sentir o cheiro do mar é bastante desconfortável e, por isso, vim até aqui”, disse à Lusa João Raimundo, de 75 anos, que observava a Nova Praia a partir do carro, com a sua mulher.

O homem não sabia que o estado de emergência já tinha terminado, mas ficou expectante por poder voltar ao areal em breve.

“Quando houver possibilidade vamos molhar os pés, mas agora dá para apanhar um bocadinho do ar fresco do mar e manter a sanidade mental”, considerou.

O paredão e as praias da Costa de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, estão interditos à população desde 27 de março devido à pandemia de covid-19, mas os munícipes continuam a conseguir passar e permanecer algum tempo no areal.

Foi o caso de Miriam Mateus, de 37 anos, que aproveitou o bom tempo de hoje para treinar ao ar livre, o que tem feito nos últimos dois meses porque “o acesso ao ginásio está vedado”.

Além disso, defendeu que as praias devem começar a abrir ao público porque “faz bem a nível mental”.

“Agora especialmente, depois de ter sido levantado o estado de emergência, acho que é importante, mas tomando as medidas necessárias. Obviamente que existe risco, mas faz bem, desde que seja controlado e tomadas as devidas precauções: o uso de máscara e o distanciamento social”, mencionou.