A ASPPM diz, em comunicado, que os “sucessivos governos nada fizeram para modernizar e adequar os recursos policiais às exigências atuais”, e, no caso da Polícia Marítima, o “falso argumento do duplo uso” – no qual “90% do efetivo” desta força de segurança está “envolvido em serviço operacional porque tem o apoio” da Marinha - não “serve a paz, a tranquilidade, nem a segurança pública na área costeira”.

Em abril, o primeiro-ministro disse, em declaração ao semanário Expresso, que “as autarquias e as capitanias vão ter de tomar medidas necessárias para que possamos ir à praia sem que se verifique uma aglomeração”.

A ASPPM considera que o chefe do Governo “demitiu-se das suas responsabilidades de governante, ao endossar às capitanias e às autarquias a resolução do problema das praias”.

A associação acrescenta que a Polícia Marítima "não é uma polícia municipal, nem a polícia do capitão do porto”, e que é, no “contexto atual, uma garantia de segurança enquanto órgão de polícia criminal”.

A Polícia Marítima “tem sobrevivido à custa do esforço e dedicação dos seus profissionais, e, sobretudo, ao horário de trabalho muito além do estabelecido, e demais direitos que são básicos nas congéneres policiais”, sublinhou a ASPPM.